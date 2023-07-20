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لبنان

لأوّل مرّة منذ 45 سنة... السيارات تعبر الطريق في تلال كفرشوبا شاهدوا الصور من هناك

Lebanon 24
20-07-2023 | 07:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن انتهاء الأشغال بشقّ الطريق بمحاذاة خطّ الانسحاب في تلال كفرشوبا، وقد عبرت السيارات على الطريق لأوّل مرة منذ العام 1978، تاريخ إحتلال المنطقة.
 
 
وأضافت أنّ العدوّ اكتفى بوضع جنوده بحالة إستنفار.
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كفرشوبا

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