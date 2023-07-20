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لبنان

حميه بحث مع القطان وعبد الرزاق في المستجدات

Lebanon 24
20-07-2023 | 07:45
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عقد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه في مكتبه في الوزارة، اجتماعا مع رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور احمد القطان ورئيس جمعية "الاصلاح والوحدة" الشيخ الدكتور ماهر عبد الرازق.
 
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وتم البحث خلال اللقاء، في المستجدات المحلية وشؤون انمائية مناطقية.

بعد اللقاء، قال القطان: "تشرفنا بلقاء الوزير حميه وبحثنا معه في أمور انمائية، خصوصا في موضوع تزفيت الطرقات واصلاحها في البقاع عموماً وقضاء زحلة خصوصاً، ويهمنا تأكيد تجاوب معاليه لأنه يتميز بمناقبية ومهنية عالية في الوزارة ويعمل من دون تمييز على مساحة الوطن".

أضاف: "أكدنا لمعاليه وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية على مستوى تطلعات كل اللبنانيين، ولا يمكن انتخاب رئيس جديد من دون التلاقي والحوار في ما بين كل القيادات السياسية، وأكدنا لمعاليه مواصفات الرئيس القوي الذي يحمي لبنان بقوته المتمثلة بتلاحم الشعب والجيش والمقاومة ويسعى للتخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها كل اللبنانيين ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها كل المكونات اللبنانية وتخفف من الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي نعيشها جميعاً".

ثم تحدث عبد الرزاق، فقال: "تشرفنا بزيارة الوزير حميه، وبحثنا معه في مجمل الأوضاع خصوصا في منطقة عكار، ووضعناه في اوضاع المنطقة في ما تعنى به وزارة الأشغال العامة والنقل، خصوصاً الطرقات التي تسعى الوزارة لإصلاحها وتزفيتها في عكار"، وشكر للوزير حميه "الجهد الذي يقوم به، وهو صاحب همة عالية"، وتمنى على كل الوزراء في حكومة تصريف الأعمال أن يكونوا "بهذا المستوى من الإنتاجية والعمل من خلال وزاراتهم".

وطالب عبد الرزاق حكومة تصريف الأعمال بـ"القيام بواجباتها الوطنية تجاه كل اللبنانيين، وان يكون الوزراء الى جانب أهلهم وناسهم في هذه الظروف الصعبة"، كما طالب كل القوى السياسية بـ"تحمل مسؤولياتها لاخراج لبنان من المأزق من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة".

 
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