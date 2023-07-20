ريفي: للإسراع في إنقاذ الوطن وانتخاب رئيس للجمهورية

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، النائب أشرف ريفي، وتناول البحث قضايا وطنية وعامة مطروحة.وبعد اللقاء قال ريفي: "اننا نراهن كثيراً على حكمة سماحة شيخ العقل وتواصله مع مختلف الأفرقاء، لإنقاذ هذا الوطن الذي هو بحاجة فعلاً لهذه العملية التي تقع على عاتق العقلاء وليس غيرهم، ولأن الوطن هو وطن التعدّدية، حيث نقدّر هذه التعدّدية كقيمة مضافة يجب أن نحترم من خلالها الآخر وليس كي يأخذنا أي أحد بسلاحه الى المكان الذي يريده. فأنا شريك أساسي في هذا الوطن كما الدروز شركاء أساسيّون وكذلك المسيحيّون والسنّة والشيعة، فلا يستطيع أحد أخذ الطوائف الى مكان لا ترى فيه المصلحة وترك مصير أبنائنا مجهولا، وكما سبق وقلت اننا نراهن على أهل العقل والحكمة لإنقاذ الوطن بشكل ضروري".أضاف: "أما في موضوع الاستحقاق الرئاسي فإننا في مواجهة سياسية وليس عسكرية، من أجل الوصول الى رجل إنقاذي على رأس الجمهورية اللبنانية بعد الانهيار الذي أصاب كل مقوّمات الوطن. فجميع القطاعات كما المؤسسات في أزمة تتطلب الإسراع في انقاذ الوطن، وانّنا نعوّل على العقلاء والحكماء وشيخ العقل أساسي في هذه المسيرة".