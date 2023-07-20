جديد قضيّة إغتصاب الطفلة لين طالب... على من ادّعت القاضية ماتيلدا توما؟

أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ القاضية ماتيلدا توما ختمت ملفها في قضية وفاة الطفلة لين طالب، وادّعت على جدها من جهة الأم للاشتباه فيه باغتصاب لين وعلى الوالدة بتهمة التستّر على الجريمة، وأحالت توما الملف إلى القاضية سمارندا نصّار.

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