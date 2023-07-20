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لبنان

المشاهد مقززة... تنظيم محضر ضبط بحقّ فندق لا يلتزم بأدنى شروط النظافة! (صور)

Lebanon 24
20-07-2023 | 08:19
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نظم فريق من مراقبي مصلحة الاقتصاد محضر ضبط بحقّ فندق في منطقة الصرفند - خيزران، يتضمن مسبحا ومطعما لا يلتزم بأدنى شروط النظافة.
 
 
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