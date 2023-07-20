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لبنان

شقير بحث مع رئيس غرفة عَمان في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي

Lebanon 24
20-07-2023 | 08:30
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 استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة في عَمان خليل الحاج توفيق، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
 
 
وتم البحث في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
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بداية رحب شقير بالضيف، مشيداً ب"العلاقات الأخوية بين لبنان والاردن"، ومؤكداً "ضرورة العمل والسعي لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية الثنائية".

واشار شقير الى وجود الكثير من الفرص الواعدة، "لذلك لا بد من زيادة التعاون والتواصل بين رجال الأعمال في البلدين لتحديد الفرص المتاحة والعمل عليها".

من جهته، أشاد توفيق بـ"الجهود الذي يبذلها شقير والأفكار التي طرحها لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية"، مؤكداً " الشراكة القوية مع القطاع الخاص اللبناني وعلى السعي سوياً لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات الأقتصادية على مختلف المستويات".

وفي ختام المحادثات، اتفق الجانبان على تبادل الزيارات وتنظيم لقاءات عمل لرجال الأعمال في البلدين في لبنان وفي الاردن، لتحديد الفرص المتاحة وافساحاً في المجال أمام إقامة شراكات عمل في ما بينهم.

كما قدم شقير لتوفيق كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.
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