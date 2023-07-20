مع اقتراب الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت... فيديو ينتشر عن اللحظة الأليمة في 4 آب

قبل حوالي أسبوعين من الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو يُظهر لحظة الإنفجار الكارثيّ الذي دمّر العاصمة بيروت والمناطق المحيطة بها، في 4 آب، من عدّة زوايا.

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وقد فقد العديد من المواطنين حياتهم وأُصيب الكثيرون نتيجة الإنفجار، فيما الحقيقة لم تُعرف حتّى الآن، على الرغم من مرور 3 سنوات على الكارثة.