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لبنان

مأتم رسمي وشعبي لشفيق نعمة الله افرام

Lebanon 24
20-07-2023 | 09:35
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ترأس الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي هادي محفوظ، موفداً من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، صلاة الجنازة لراحة نفس عم النائب نعمة الله افرام شفيق نعمة الله افرام، في كنيسة سيدة المعونات - حارة صخر جونية، بمشاركة لفيف من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات والاهل، وحضور وزير الاتصالات جوني القرم ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الرئيس أمين الجميل، العميد الركن طوني ابراهيم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزف عون، وعدد كبير من النواب والوزراء الحاليين والسابقين وفاعليات دبلوماسية وعسكرية وقضائية وإعلامية وإجتماعية، ورؤساء بلديات ومخاتير وأخويات وحركات كشفية ورسولية وأبناء مدينة جونية وقضاء كسروان.
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وخلال مراسم الجنازة تلا أمين السر العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب طوني عيد، الرّقيم البطريركي، نوّه في خلاله بـ"ميزات الراحل، لا سيما في الشأن الاجتماعي والتربوي، فيصح فيه القول "يعود إلى بيت الآب مثقل اليدين بالاعمال الصالحة المرضية لله".

وعلى وقع موسيقى نوبة جعيتا التي رافقت وصول جثمان الفقيد منذ الصباح الى كنيسة سيدة النجاة، نُقِل الى مثواه الاخير في بلدة غوسطا، حيث كان في إستقباله حشد شعبي كبير من أبناء البلدة والبلدات المجاورة بمشاركة رئيس المجلس البلدي والمخاتير ولجنة الوقف والأخويات وموسيقى نوبة غوسطا، حيث ووري في الثرى بمدافن العائلة في واحة الأخوة - غوسطا.

 

لبنان

تعازي ووفيات

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