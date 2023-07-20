سحب اسم الرئيس الحص من برنامج سليم الحص للاخلاقيات الاحيائية والاحتراف في الجامعة الاميركية

أفاد المكتب الاعلامي للرئيس سليم الحص ومكتب "مؤسسة الرئيس سليم الحص لتنمية الديموقراطية"، "ان هناك اشكالات تتعلق ببرنامج سليم الحص للاخلاقيات الاحيائية والاحتراف في كلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت، وان رئيسة المؤسسة السيدة وداد الحص قد طلبت سحب اسم الرئيس سليم الحص من البرنامج. وقد بدأت التحقيقات للوقوف على مدى صحة المعلومات وما ستؤول اليه الامور بين مؤسسة الحص والجامعة الاميركية". (الوكالة الوطنية)

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