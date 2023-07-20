تحديد مواعيد مباراة الدخول لشهادة الماستر في كلية التربية

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أعلن عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية "تحديد مواعيد إجراء امتحانات مباراة الدخول لشهادة الماستر - سنة أولى - للعام الجامعي 2023 - 2024 وفقا للآتي:1- الامتحانات الخطية في الثقافة العامة باللغتين العربية والأجنبية يوم الخميس الواقع فيه 28 أيلول 2023.2 - الامتحانات الشفهية يومي الاثنين والثلثاء في 2 و 3 تشرين الأول 2023.3 - تقدم الطلبات الكترونيا ((Online اعتبارا من يوم الجمعة الواقع فيه 21 تموز 2023 ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه 25 أيلول 2023 عبر الرابط الآتي: https://tinyurl.com/master-deanery4 - تقدم الطلبات حضوريا في مبنى عمادة كلية التربية اعتبارا من:يوم الاثنين الواقع فيه 4 أيلول 2023 ولغاية يوم الثلثاء الواقع فيه 26 أيلول 2023 ضمنا وذلك أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 9,00 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.المستندات المطلوبة:- نسخة مصدّقة عن شهادة البكالوريا اللبنانيّة - القسم الثاني - أو ما يعادلها.- نسخة مصدّقة عن الاجازة الجامعيّة في الاختصاص المطلوب.- نسخة مصدّقة عن الإفادة بعلامات الإجازة الجامعيّة.- إفادة معادلة لشهادة الإجازة مُصدّقة من وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامّة للتعليم العالي (لخرّيجي الجامعات الخاصة).- نسختان رسميّتان عن إفادة الخبرة بحسب الشروط المطلوبة: تُسلّم إحداها لقسم شؤون الطلاب عند تقديم الطلب فيما يتم إحضار الأخرى لدى إجراء المقابلة الشفهيّة لتقديمها للّجنة الفاحصة.- إخراج قيد إفرادي أو صورة مصدّقة عن الهويّة.- صورتان شمسيّتان مصدّقتان من المختار.- طابع أميري بقيمة /1000/ل.ل.ملاحظة: رسم الاشتراك لمباراة الدخول / 500،000/ل.ل.تحديد الشروطوجاء في الاعلان رقم 3، حول تحديد شروط قبول طلبات مباراة الدخول لشهادة الماستر - سنة أولى -في المسارات التخصصية المعتمدة في كلية التربية للعام الجامعي 2023 - 2024.بناء على الإعلان رقم 2/ت تاريخ 20/7/2023 (حول مواعيد مباراة الدخول لشهادة الماستر - سنة أولى في كلية التربية للعام الجامعي 2023 - 2024)وبناء على موافقة مجلس الوحدة في جلسته رقم 10/2023 المنعقدة بتاريخ 20/7/2023،يعلن عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانيّة عن تحديد شروط قبول طلبات مباراة الدخول لشهادة الماستر - سنة أولى - في كلية التربية للعام الجامعي 2023 - 2024 وفقا للآتي:أولا: لطلاب شهادة الماستر في المسارات التخصصية الآتية:1- التعليم المتوسط والثانوي:تعليم اللغة العربية وآدابها، تعليم الرياضيات وتعليم الفيزياء وتعليم الكيمياء وتعليم علوم الحياة باللغتين الفرنسية والانكليزية:حيازة إجازة جامعية في الاختصاص.2 - تعليم الفرنسية الجامعية DIFLU:- حيازة إجازة جامعية بمعدّل عام لا يقل عن 60/100 في الاختصاصات الآتية: تعليم اللغة الفرنسية، أو اللغة الفرنسية وآدابها، أو الترجمة، أو اللغات الحيّة التطبيقية، أو الهندسة اللغوية المقارنة/ مسار تعليم اللغات.- أو حيازة إجازة جامعية بمعدل عام دون ال 60/100 في الاختصاصات الآتية: تعليم اللغة الفرنسية، أو اللغة الفرنسية وآدابها، أو الترجمة، أو اللغات الحيّة التطبيقية، أو الهندسة اللغوية المقارنة/ مسار تعليم اللغات مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.ثانيا: لطلاب شهادة الماستر في المسارات التخصصية الآتية: إدارة تربوية، إشراف تربوي، إرشاد مدرسي، تربية خاصة، إدارة رياضية وتكنولوجيا التربية:1- الإدارة التربوية والإشراف التربوي:- حيازة إجازة جامعية في التربية بمعدّل عام لا يقل عن 65/100.أو- حيازة إجازة جامعية في التربية أو في اي اختصاص آخر بمعدّل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.أو- حيازة إجازة جامعية في التربية أو في اي اختصاص آخر بمعدّل عام دون ا? 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.2- إرشاد مدرسي:- حيازة إجازة جامعية في التربية أو في علم النفس، أو في علم الاجتماع بمعدّل عام لا يقل عن 65/100.أو- حيازة إجازة جامعية في التربية أو في علم النفس، أو في علم الاجتماع بمعدّل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.أو- حيازة إجازة جامعية في التربية أو في علم النفس، أو في علم الاجتماع بمعدّل عام دون ا? 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.3- تربية خاصة:- حيازة إجازة جامعية في التربية، أو في علم النفس، أو في تقويم النطق، أو في العلاج النفسي الحركي، أو في العلاج الإنشغالي بمعدّل عام لا يقل عن 65/100.أو- حيازة إجازة جامعية في التربية، أو في علم النفس، أو في تقويم النطق، أو في العلاج النفسي الحركي، أو في العلاج الإنشغالي بمعدّل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.أو- حيازة إجازة جامعية في التربية، أو في علم النفس، أو في تقويم النطق، أو في العلاج النفسي الحركي، أو في العلاج الإنشغالي بمعدّل عام دون ا? 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.4- إدارة رياضية:- حيازة إجازة جامعية في التربية البدنية والرياضية بمعدّل عام لا يقل عن 65/100.أو- حيازة إجازة جامعية في التربية البدنية والرياضية بمعدّل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.أو- حيازة إجازة جامعية في التربية البدنية والرياضية بمعدّل عام دون 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.5- تكنولوجيا التربية:- حيازة إجازة جامعية في التربية أو علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر بمعدّل عام لا يقل عن 65/100.أو- حيازة إجازة جامعية في التربية او علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر او اي اختصاص اخر بمعدّل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في المجال التربوي أو التكنولوجي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.أو- حيازة إجازة جامعية في التربية او علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر او اي اختصاص اخر بمعدّل بمعدّل عام دون 60/100 مع خبرة في المجال التربوي أو التكنولوجي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.