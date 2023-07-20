تحديد مواعيد مباراة الدخول لشهادة الماستر في كلية التربية

أعلن عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية "تحديد مواعيد إجراء امتحانات مباراة الدخول لشهادة الماستر - سنة أولى - للعام الجامعي 2023 - 2024 وفقا للآتي:
1- الامتحانات الخطية في الثقافة العامة باللغتين العربية والأجنبية يوم الخميس الواقع فيه 28 أيلول 2023.
2 - الامتحانات الشفهية يومي الاثنين والثلثاء في 2 و 3 تشرين الأول 2023.
3 - تقدم الطلبات الكترونيا ((Online اعتبارا من يوم الجمعة الواقع فيه 21 تموز 2023 ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه 25 أيلول 2023 عبر الرابط الآتي: https://tinyurl.com/master-deanery
4 - تقدم الطلبات حضوريا في مبنى عمادة كلية التربية اعتبارا من:
يوم الاثنين الواقع فيه 4 أيلول 2023 ولغاية يوم الثلثاء الواقع فيه 26 أيلول 2023 ضمنا وذلك أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 9,00 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.
المستندات المطلوبة:
- نسخة مصدّقة عن شهادة البكالوريا اللبنانيّة - القسم الثاني - أو ما يعادلها.
- نسخة مصدّقة عن الاجازة الجامعيّة في الاختصاص المطلوب.
- نسخة مصدّقة عن الإفادة بعلامات الإجازة الجامعيّة.
- إفادة معادلة لشهادة الإجازة مُصدّقة من وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامّة للتعليم العالي (لخرّيجي الجامعات الخاصة).
- نسختان رسميّتان عن إفادة الخبرة بحسب الشروط المطلوبة: تُسلّم إحداها لقسم شؤون الطلاب عند تقديم الطلب فيما يتم إحضار الأخرى لدى إجراء المقابلة الشفهيّة لتقديمها للّجنة الفاحصة.
- إخراج قيد إفرادي أو صورة مصدّقة عن الهويّة.
- صورتان شمسيّتان مصدّقتان من المختار.
- طابع أميري بقيمة /1000/ل.ل.
ملاحظة: رسم الاشتراك لمباراة الدخول / 500،000/ل.ل.
تحديد الشروط
وجاء في الاعلان رقم 3، حول تحديد شروط قبول طلبات مباراة الدخول لشهادة الماستر - سنة أولى -
في المسارات التخصصية المعتمدة في كلية التربية للعام الجامعي 2023 - 2024.
بناء على الإعلان رقم 2/ت تاريخ 20/7/2023 (حول مواعيد مباراة الدخول لشهادة الماستر - سنة أولى في كلية التربية للعام الجامعي 2023 - 2024)
وبناء على موافقة مجلس الوحدة في جلسته رقم 10/2023 المنعقدة بتاريخ 20/7/2023،
يعلن عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانيّة عن تحديد شروط قبول طلبات مباراة الدخول لشهادة الماستر - سنة أولى - في كلية التربية للعام الجامعي 2023 - 2024 وفقا للآتي:
أولا: لطلاب شهادة الماستر في المسارات التخصصية الآتية:
1- التعليم المتوسط والثانوي:
تعليم اللغة العربية وآدابها، تعليم الرياضيات وتعليم الفيزياء وتعليم الكيمياء وتعليم علوم الحياة باللغتين الفرنسية والانكليزية:
حيازة إجازة جامعية في الاختصاص.
2 - تعليم الفرنسية الجامعية DIFLU:
- حيازة إجازة جامعية بمعدّل عام لا يقل عن 60/100 في الاختصاصات الآتية: تعليم اللغة الفرنسية، أو اللغة الفرنسية وآدابها، أو الترجمة، أو اللغات الحيّة التطبيقية، أو الهندسة اللغوية المقارنة/ مسار تعليم اللغات.
- أو حيازة إجازة جامعية بمعدل عام دون ال 60/100 في الاختصاصات الآتية: تعليم اللغة الفرنسية، أو اللغة الفرنسية وآدابها، أو الترجمة، أو اللغات الحيّة التطبيقية، أو الهندسة اللغوية المقارنة/ مسار تعليم اللغات مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.
ثانيا: لطلاب شهادة الماستر في المسارات التخصصية الآتية: إدارة تربوية، إشراف تربوي، إرشاد مدرسي، تربية خاصة، إدارة رياضية وتكنولوجيا التربية:
1- الإدارة التربوية والإشراف التربوي:
- حيازة إجازة جامعية في التربية بمعدّل عام لا يقل عن 65/100.
أو
- حيازة إجازة جامعية في التربية أو في اي اختصاص آخر بمعدّل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.
أو
- حيازة إجازة جامعية في التربية أو في اي اختصاص آخر بمعدّل عام دون ا? 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.
2- إرشاد مدرسي:
- حيازة إجازة جامعية في التربية أو في علم النفس، أو في علم الاجتماع بمعدّل عام لا يقل عن 65/100.
أو
- حيازة إجازة جامعية في التربية أو في علم النفس، أو في علم الاجتماع بمعدّل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.
أو
- حيازة إجازة جامعية في التربية أو في علم النفس، أو في علم الاجتماع بمعدّل عام دون ا? 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.
3- تربية خاصة:
- حيازة إجازة جامعية في التربية، أو في علم النفس، أو في تقويم النطق، أو في العلاج النفسي الحركي، أو في العلاج الإنشغالي بمعدّل عام لا يقل عن 65/100.
أو
- حيازة إجازة جامعية في التربية، أو في علم النفس، أو في تقويم النطق، أو في العلاج النفسي الحركي، أو في العلاج الإنشغالي بمعدّل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.
أو
- حيازة إجازة جامعية في التربية، أو في علم النفس، أو في تقويم النطق، أو في العلاج النفسي الحركي، أو في العلاج الإنشغالي بمعدّل عام دون ا? 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.
4- إدارة رياضية:
- حيازة إجازة جامعية في التربية البدنية والرياضية بمعدّل عام لا يقل عن 65/100.
أو
- حيازة إجازة جامعية في التربية البدنية والرياضية بمعدّل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.
أو
- حيازة إجازة جامعية في التربية البدنية والرياضية بمعدّل عام دون 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.
5- تكنولوجيا التربية:
- حيازة إجازة جامعية في التربية أو علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر بمعدّل عام لا يقل عن 65/100.
أو
- حيازة إجازة جامعية في التربية او علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر او اي اختصاص اخر بمعدّل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في المجال التربوي أو التكنولوجي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.
أو
- حيازة إجازة جامعية في التربية او علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر او اي اختصاص اخر بمعدّل بمعدّل عام دون 60/100 مع خبرة في المجال التربوي أو التكنولوجي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.