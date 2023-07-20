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لبنان

كارثة بيئية وصحية تهدّد منطقة النبطية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-07-2023 | 10:52
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اشارت "جمعية الأرض - لبنان"، الى "كارثة بيئيّة وصحيّة تهدّد منطقة النبطيّة، حيث يتم حرق النفايات والدواليب يومياً في مكب وادي الكفور في قضاء النبطية".
 
 
وقالت في بيان إن "هذا التلوّث يهدّد بيئة وصحة سكان بلدات الكفور، ودير الزهراني، وحبّوش، ومزرعة كفرجوز، وكفررمان، محوّلاً حياتهم إلى كابوس."
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وأوضحت ان "الحرق يجري بشكل يومي، والدخان الأسود والكثيف يغطي القرى ليلاً نهارا".
  
وأعلنت انها "تضع هذا المنشور برسم وزارة البيئة، وقوى الأمن الداخلي، والمدعي العام البيئي في الجنوب". (الوكالة الوطنية)
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