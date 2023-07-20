عراك واطلاق نار.. هذا ما حصل في هذه المنطقة

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بين شخصين في منطقة عيون السمك شمال لبنان، تطور الى تضارب وعراك بالايدي، ليسجل لاحقاً اطلاق نار في الهواء من مسدس حربي دون تسجيل اصابات.





وعلى الفور توجهت قوة من الجيش الى المكان وتعمل على تعقب متسببي الاشكال الذين فروا الى جهه محهولة.

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