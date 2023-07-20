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لبنان

عراك واطلاق نار.. هذا ما حصل في هذه المنطقة

Lebanon 24
20-07-2023 | 11:33
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بين شخصين في منطقة عيون السمك شمال لبنان، تطور الى تضارب وعراك بالايدي، ليسجل لاحقاً اطلاق نار في الهواء من مسدس حربي دون تسجيل اصابات. 


وعلى الفور توجهت قوة من الجيش الى المكان وتعمل على تعقب متسببي الاشكال الذين فروا الى جهه محهولة. 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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