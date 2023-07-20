في صيدا.. قارورة غاز تشعل مخيّماً للنازحين وتتسبب بإصابات (فيديو وصور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حريقاً شبّ بعد عصر اليوم، في مخيم العرب للنازحين السوريين في محلة سينيق - جنوب صيدا، نتيجة انفجار قارورة غاز.





وقد أدى الحريق إلى سقوط 4 جرحى، عرف منهم: "مشعل.ر." سوري الجنسية من مواليد 2004، و"محمد.ر." سوري الجنسية من مواليد 2003. وقد جرى إسعاف أحدهما ميدانياً عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، بينما جرى نقل الجريح الآخر إلى الهمشري لتلقي العلاج.





أما المصاب الثالث فنقل عبر الكشاف العربي، والمصابة الرابعة جرى نقلها عبر سيارة أحد المواطنين إلى إحدى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

ويعمل الجيش على إخماده ومكافحة النيران مع القاطنين في المخيم، قبل أن تمتد لخيم محيطة بمكان الحريق.





يشار الى ان فرق الاطفاء واجهوا صعوبة للدخول الى المحلة.

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