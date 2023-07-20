Advertisement

لبنان

في صيدا.. قارورة غاز تشعل مخيّماً للنازحين وتتسبب بإصابات (فيديو وصور)

Lebanon 24
20-07-2023 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1089458-638254763071440412.JPG
Doc-P-1089458-638254763071440412.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حريقاً شبّ بعد عصر اليوم، في مخيم العرب للنازحين السوريين في محلة سينيق - جنوب صيدا، نتيجة انفجار قارورة غاز.


وقد أدى الحريق إلى  سقوط 4 جرحى، عرف منهم: "مشعل.ر." سوري الجنسية من مواليد 2004، و"محمد.ر." سوري الجنسية من مواليد 2003. وقد جرى إسعاف أحدهما ميدانياً عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، بينما جرى نقل الجريح الآخر إلى الهمشري لتلقي العلاج.

 
أما المصاب الثالث فنقل عبر الكشاف العربي، والمصابة الرابعة جرى نقلها عبر سيارة أحد المواطنين إلى إحدى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
  
 
ويعمل الجيش على إخماده ومكافحة النيران مع القاطنين في المخيم، قبل أن تمتد لخيم محيطة بمكان الحريق.


يشار الى ان فرق الاطفاء واجهوا صعوبة للدخول الى المحلة.
 
 
 #حريق في مخيم العرب للنازحين السوريين في محلة سينيق - جنوب #صيدا#لبنان #lebanon24 pic.twitter.com/MaCJUvSlkb
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:10 | 2023-07-20
14:07 | 2023-07-20
16:00 | 2023-07-20
15:43 | 2023-07-20
15:28 | 2023-07-20
14:35 | 2023-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website