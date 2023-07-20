المصارف تعود الى الاجراءات الإحترازية.. هذا ما ستشهده ابتداءً من الجمعة

صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان التالي:



تستنكر جمعية المصارف بشدة ما تتعرض له المصارف من إعتداءات ممنهجة منذ أيام، كما أنها تستهجن تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات. إن الجمعية التي تتفهم قلق موظفيها، تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وذلك بدءاً من صباح يوم غد الجمعة 21 تموز 2023 وحتى إشعار آخر. خلال ذلك، ستستمر المصارف بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة مؤقتة في حال الضرورة.

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