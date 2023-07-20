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لبنان

الجيش ينتشر في هذه المنطقة.. اطلاق نار وخلافات سابقة

Lebanon 24
20-07-2023 | 12:13
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن اقدام  كل من المدعو "ا.ع" و "ف.ف" على اطلاق النار بإتجاه المدعو "و.ح" واصابته بطلقات نارية في قدميه في منطقة القبة شارع الجديد في طرابلس.

ونقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي في منطقة القبة لتلقي العلاج. وتنفذ وحدات الجيش انتشارا في المكان والعمل مستمر على تعقب مطلقي النار الذين فروا الى جهة مجهولة تمهيداً لتوقيفهم.
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وعرف ان الاشكال ناتج عن خلافات شخصية بين الطرفين.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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