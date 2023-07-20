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لبنان

شرف الدين: الأوروبيون ليسوا أوصياء على لبنان

Lebanon 24
20-07-2023 | 12:18
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أشار وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى أنه "يجب أن تتظاهر الحكومة وأعضاء البرلمان أمام مقر الاتحاد الأوروبي بعد قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان". 
 
وفي حديث لـ"الجزيرة"، قال شرف الدين: "الأوروبيون ليسوا أوصياء على لبنان ولسنا مستعمرة في الاتحاد الأوروبي". 
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وأضاف: "قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان طعنة في ظهرنا ويعتبر تدخلا سافرا في شؤوننا". 
 
وتابع شرف الدين قائلاً: "النظام السوري يجب أن يحل مشكلة النازحين السوريين المطلوبين للخدمة العسكرية إذا كان لديه نية للحل". 
 
وأردف قائلاً: "النازحون السوريون الذين لديهم مشاكل سياسية ولا يريدون العودة لسوريا يجب أن يرحلوا إلى بلد آخر"، لافتاً إلى أن "تقسيم سوريا شئ خطير".
 
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