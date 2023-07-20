Advertisement

لبنان

الجيش الاسرائيلي يشعل حريقا قرب السياج الشائك

Lebanon 24
20-07-2023 | 13:05
A-
A+
Doc-P-1089478-638254801931863632.PNG
Doc-P-1089478-638254801931863632.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشعلت دورية تابعة للجيش الاسرائيلي حريقًا قرب السياج الشائك في منطقة "غاصونه" شرقي بلدة ‌بليدا، ما ⁩أدى إلى إحراق مساحات واسعة من الأعشاب وانفجار أكثر من 25 لغما مضادا للآليات و50 لغما مضادا للأفراد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مئات من جنود الاحتياط يرفضون الخدمة.. الاحتجاجات تتواصل في اسرائيل
lebanon 24
20/07/2023 23:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ضابط "اسرائيليون" يعلنون التوقف عن الخدمة
lebanon 24
20/07/2023 23:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المرتضى من صور: التنوع في لبنان هو نعمة والنقمة هي اسرائيل
lebanon 24
20/07/2023 23:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم شكر كل من اتصل وتضامن معه اثر الاعتداء الذي تعرض له من قبل العدوّ الاسرائيليّ
lebanon 24
20/07/2023 23:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24

اسرائيل

بليدا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:10 | 2023-07-20
14:07 | 2023-07-20
16:00 | 2023-07-20
15:43 | 2023-07-20
15:28 | 2023-07-20
14:35 | 2023-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website