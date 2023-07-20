الجيش الاسرائيلي يشعل حريقا قرب السياج الشائك

أشعلت دورية تابعة للجيش الاسرائيلي حريقًا قرب السياج الشائك في منطقة "غاصونه" شرقي بلدة ‌بليدا، ما ⁩أدى إلى إحراق مساحات واسعة من الأعشاب وانفجار أكثر من 25 لغما مضادا للآليات و50 لغما مضادا للأفراد.

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