كتلة نيابية زارت السفارة القطرية.. ماذا بحثت هناك؟

أفادت معلومات "الجديد" أن لقاءً عُقد في السفارة القطرية أمس الأربعاء مع كتلة الاعتدال النيابية، وكان فحواه ملف الرئاسة.

وأشارت المعلومات إلى أن الجانب القطري لم يأت على ذكر أي اسم من المرشحين.