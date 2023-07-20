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لبنان

كتلة نيابية زارت السفارة القطرية.. ماذا بحثت هناك؟

Lebanon 24
20-07-2023 | 12:59
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أفادت معلومات "الجديد" أن لقاءً عُقد في السفارة القطرية أمس الأربعاء مع كتلة الاعتدال النيابية، وكان فحواه ملف الرئاسة.
 
وأشارت المعلومات إلى أن الجانب القطري لم يأت على ذكر أي اسم من المرشحين. 
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