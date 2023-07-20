حمية: مرفأ بيروت استعاد عافيته

أكد وزير الأشغال علي حمية أن مرفأ بيروت استعاد عافيته على مستوى الإيرادات كما على مستوى الثقة بالعمل معه.

وأشار في حديث للـ"ام تي في" إلى أن "حركة السفن ارتفعت بنسبة 79 في المئة".