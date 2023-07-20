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لبنان
حمية: مرفأ بيروت استعاد عافيته
Lebanon 24
20-07-2023
|
13:17
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أكد وزير الأشغال علي حمية أن مرفأ بيروت استعاد عافيته على مستوى الإيرادات كما على مستوى الثقة بالعمل معه.
وأشار في حديث للـ"ام تي في" إلى أن "حركة السفن ارتفعت بنسبة 79 في المئة".
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مرفأ بيروت
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