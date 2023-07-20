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لبنان

قريباً.. هل نشهد أزمة قمح في لبنان؟

Lebanon 24
20-07-2023 | 13:28
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إستقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، وفدا من تجمّع المطاحن، وتمّ البحث في المخزون القومي من مادة القمح.
 
 
وأكد سلام ألّا خوف من إنقطاع مادة القمح الحيوية في المدى القريب، داعياً اللبنانيين الى عدم المبالغة في القلق على امدادات القمح من جراء استمرار الصراع بين روسيا أوكرانيا وتداعياته على البواخر المحمّلة بالحبوب في البحر الأسود. 
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هذا وأعرب سلام عن اعتقاده بأنّ الأزمة الناشئة من قرار تعليق اتفاقية تصدير الحبوب في البحر الأسود لا بدّ أن تُحلّ، لما سيكون لها من تأثير على الأمن الغذائي العالمي لا سيما لناحية ارتفاع الاسعار في المديين المنظور والبعيد.
 
كما ذكّر بالقرض الذي استحصل عليه لبنان من البنك الدولي لدعم مادة القمح والذي تمكّنت وزارة الإقتصاد والتجارة بموجبه من تأمين ديمومة توافر هذه المادة الاستراتيجية، وفق آلية دعم واضحة وشفافة تراعي المعايير الدولية وتكفل حقّ اللبنانيين بلقمة عيشهم. وأعلن أنّ باخرة محمّلة بـ28 ألف طن من القمح ستصل إلى مرفأ بيروت مطلع الاسبوع المقبل.
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