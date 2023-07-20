بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 91500 و91800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 91700 و92000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. Advertisement