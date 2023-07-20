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لبنان

هاشم: البيان الخماسي لم يخيب الثنائي الشيعي

Lebanon 24
20-07-2023 | 13:40
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اشار النائب قاسم هاشم الى ان "الحديث عن عقوبات وإجراءات، يعني أن ثمة وصاية على بلدنا، وهذا مرفوض">
 
وأكد في حديث للـ"ام تي في" أن "البيان الخماسي لم يخيب الثنائي الشيعي، لأننا لا نعوّل كثيراً على الخارج، فالموضوع الرئاسي سيادي فوق العادة لكننا نرحّب بالمساعدة".
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ولفت الى ان "ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية مبدئي، وغير خاضع لتقاطع المصالح الدولية".
 
وتابع قائلاً: "لن نبدّل في موقفنا المنسجم مع مبادئنا حتى اللحظة، والفرنسي لم يتراجع عن مبادرته وهناك إمكانية حتى الآن لمعاودة دوره أو تبني نهج آخر". 
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