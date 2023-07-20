مهرجانات بيت الدين تحتفل بعامها الاربعين وبالجمهور المتعطش للفن الاصيل (فيديو وصور)

انطلقت مهرجانات بيت الدين التي تحتفل بعامها الأربعين بأمسية رائعة تحييها الديفا فرح الديباني، مطربة السوبرانو المصرية الفرنسية، وأول مغنية عربية شاركت في أوبرا باريس.
ووسط حضور سياسي وشعبي حاشد، اضافة الى محبي وعشاق الاوبرا، عبق قصر بيت الدين بالفن والحضارة والتاريخ، والتأكيد على الاستمرارية بالانتاج والابداع الفني مهما كانت الظروف.
ومن هذا المكان الذي يتميز برمزيته، أطلت الديباني على جمهور متعطش للفن الذواق، برفقة المايسترو لبنان بعلبكي، الذي آمن ولا يزال بلبنان الفن والابداع.
وقدمت ديباني على المسرح اعمالا أوبرالية مشهورة، بينها مقتطفات عدة من أوبرا كارمن، وشمشون ودليلة، ومن أعمال روسية وألمانية.
كما امتعت جمهورها باعمال اوبرالية باللغة العربية منها لبيروت، اعطني الناي، حلوة يا بلدي، شط اسكندرية.
وامتلأت الصالة أو الباحة الداخلية في القصرِ التاريخي العريق الذي بناه الأمير بشير الشهابي في القرن التاسع عشر في بلدة بيت الدين بالحضور، ليكرس مشهدية جمالية اشتاق لها اللبنانيون على امتداد المناطق.