لقاءات عدة لقائد الجيش في اليرزة

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إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب راجي سعد وتناول البحث الوضع العام في البلاد.ثم استقبل السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وتم البحث في التعاون المشترك القائم على الثقة المتبادلة التي ساهمت في الحفاظ على أمن المخيمات الفلسطينية وجوارها.كما واستقبل السفير البرازيلي في لبنان Tarcisio De Lima Ferreira Fernandes Costa يرافقه الملحق العسكري البرازيلي العقيد Emerson Costa.ثم استقبل رئيس بعثة ورئيس أركان منظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة (UNTSO) اللواء Patrick Gauchat، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطق.