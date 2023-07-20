بشرى عن ساعات التغذية بالكهرباء.. هذا ما سيحدث غدا

أفادت معلومات "الجديد" أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض يوقع مع نظيره العراقي غدا على نص الاتفاق الذي صوت عليه مجلس الوزراء العراقي والذي يتضمن تزويد لبنان ثلاثة ملايين ونصف مليون طن من النفط، تقسم الى مليوني طن نفط خام ومليون ونصف مليون من الفيول لمدة سنة، ما سيزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية.

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