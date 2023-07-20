Advertisement

لبنان

"صار الوقت" يتحول الى حلبة صراع.. وهاب يرمي الكوب بوجه ابو فاضل وعراك كبير في الاستديو (فيديو)

Lebanon 24
20-07-2023 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1089514-638254879010293385.PNG
Doc-P-1089514-638254879010293385.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع اشكال كبير خلال برنامج "صار الوقت" المذاع على قناة الـmtv" للاعلامي مارسيل غانم، وذلك بعد حصول تلاسن بين الوزير السابق وئام وهاب والمحلل السياسي سيمون ابو فاضل، وقيام وهاب برمي الكوب الزجاجي بوجه ابو فاضل، وذلك نتيجة الحديث عن فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب الرئيس، ما أدى الى حدوث اشكال كبير بين الجمهور ومرافقي السياسيين المتواجدين في البرنامج، وذلك بعد هجوم عدد من الجمهور على طاولة الحوار في الاستديو.
 
Advertisement
 
ويرصد هذا الفيديو كيف بدأ الاشكال بين الطرفين.
 
 
 
يُذكر أنّ الاعلامي مارسيل غانم وبعد معاودة بث الحلقة مع انتهاء الاشكال، اعتذر من المشاهدين عما حصل داخل الاستديو، وقال: "لحظات مشحونة ومتوترة وأتأسف لما حصل"، بينما ظهر ابو فاضل وهو بوجه متورم، بعدما تلقى كدمات على وجهه.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:11 | 2023-07-20
22:14 | 2023-07-20
22:16 | 2023-07-20
22:32 | 2023-07-20
22:31 | 2023-07-20
22:30 | 2023-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website