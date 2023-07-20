"صار الوقت" يتحول الى حلبة صراع.. وهاب يرمي الكوب بوجه ابو فاضل وعراك كبير في الاستديو (فيديو)

وقع اشكال كبير خلال برنامج "صار الوقت" المذاع على قناة الـmtv" للاعلامي مارسيل غانم، وذلك بعد حصول تلاسن بين الوزير السابق وئام وهاب والمحلل السياسي سيمون ابو فاضل، وقيام وهاب برمي الكوب الزجاجي بوجه ابو فاضل، وذلك نتيجة الحديث عن فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب الرئيس، ما أدى الى حدوث اشكال كبير بين الجمهور ومرافقي السياسيين المتواجدين في البرنامج، وذلك بعد هجوم عدد من الجمهور على طاولة الحوار في الاستديو.

اشكال بين وئام وهاب و سيمون ابو فاضل في برنامج #صار_الوقت pic.twitter.com/2hx2YEYpN0 — علاء (@alaa86ala) July 20, 2023 Advertisement

ويرصد هذا الفيديو كيف بدأ الاشكال بين الطرفين.

هكذا بدأ الاشكال بين الوزير السابق وئام وهاب والمحلل السياسي سيمون ابو فاضل pic.twitter.com/yv9oTuyeSo — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 20, 2023

يُذكر أنّ الاعلامي مارسيل غانم وبعد معاودة بث الحلقة مع انتهاء الاشكال، اعتذر من المشاهدين عما حصل داخل الاستديو، وقال: "لحظات مشحونة ومتوترة وأتأسف لما حصل"، بينما ظهر ابو فاضل وهو بوجه متورم، بعدما تلقى كدمات على وجهه.