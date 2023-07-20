بالصور.. شاهدوا الإصابات التي تعرّض لها أبو فاضل بعد الإشكال مع وهّاب

Advertisement

تعرّض الصحافي سيمون ابو فاضل لإصابة في الوجه، إثر إشكال حصل خلال برنامج "صار الوقت"، مساء اليوم.وفي التفاصيل، حصل تلاسن بين ضيفي حلقة "صار الوقت"، الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون ابو فاضل، مباشرة على الهواء. ورمى وهاب كوباً زجاجياً على وجه ابو فاضل.وتطور الاشكال الى هرج ومرج في الاستديو، بعد هجوم بعض من الجمهور على طاولة الحوار وتدخّل مرافقي السياسيين المتواجدين في البرنامج.