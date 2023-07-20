نصرالله: للاعتصام غدا امام المساجد!

دعا الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله من المواطنين الاعتصام بعد صلاة الظهرين غدا الجمعة أمام المساجد نصرة للمصف الشريف.

وفي كلمةٍ له في المجلس العاشورائي المركزي - الليلة الثالثة من محرم، بباحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسف السيد نصر الله لما جرى اليوم من عمل قبيح جديد يدنس المصحف الشريف في السويد.

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واعتبر السيد نصر الله أنَّ ما حصل تدنيس للقرآن وإساءة للعراق بإذن من الحكومة السويدية على الرغم من أنها أدانت في المرة السابقة هذا التصرف.

وشدَّد الأمين العام لحزب الله علىة أنَّ ما قامت به الحكومة العراقية شجاع وحكيم عندما استدعت القائم بالأعمال العراقي وطردت السفيرة السويدية في العراق، مؤكدًا أنَّ الحل هو أن تحذو الدول العربية والإسلامية حذو العراق.

وطالب نصرالله الحكومة "بسحب السفير أو القائم بالأعمال من السويد، وأن تقوم بطرد السفير السويدي من لبنان"، على خلفية الإهانة المتكرّرة للقرآن الكريم.

ودعا نصرالله الشعوب العربية والإسلامية إلى "مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من السويد وطرد السفراء من بلداننا"، قائلا: "إن تكرّرت الحادثة فالخطوة اللاحقة يجب أن تكون قطع العلاقات الديبلوماسية معها".