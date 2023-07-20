والدة الزميل فارس الجميل إلى الأخدار السماوية

بكثير من الحزن والأسى تلقت أسرة "لبنان 24" نبأة وفاة والدة الزميل فارس الجميل، السيدة رينيه الجميل، على أثر عارض صحي طارئ.



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المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك". ونعاها الجميل بكلمات مؤثرة قائلا: "وداعا يا أمي يا جرحي اللي باقي ع طولبكرّتي بالفلّة يا روح قلبي ورحتي بغفلة عين...المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك".

ولم تحدد بعد تفاصيل الدفن.