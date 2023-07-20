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لبنان

والدة الزميل فارس الجميل إلى الأخدار السماوية

Lebanon 24
20-07-2023 | 16:00
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بكثير من الحزن والأسى تلقت أسرة "لبنان 24" نبأة وفاة والدة الزميل فارس الجميل، السيدة رينيه الجميل، على أثر عارض صحي طارئ.
ونعاها الجميل بكلمات مؤثرة قائلا: "وداعا يا أمي يا جرحي اللي باقي ع طول
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بكرّتي بالفلّة يا روح قلبي ورحتي بغفلة عين...
المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك".
 
ولم تحدد بعد تفاصيل الدفن.
 
 
اسرة "لبنان 24" تتقدم من الزميل فارس وأشقائه كارلوس وباسم واندريه وبشير بأحر التعازي، سائلة الله أن يسكنها فسيح جناته، وإلى جانب الأبرار والقديسين، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.
 
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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