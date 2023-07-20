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لبنان

وهاب يعتذر لأبو فاضل: "في خبز وملح"

Lebanon 24
20-07-2023 | 16:57
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بعد عودته الى استديو برنامج "صار الوقت"، علّق رئيس حزب التوحيد وئام وهاب على الإشكال الذي حصل في الخارج، متوجهاً بالإعتذار من الصحافي سيمون أبو فاضل.


وقال وهّاب: "في خبز وملح مع أبو فاضل وأنا أعتذر لكن لا يجوز التطاول بهذه الطريقة".
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وئام وهاب

سيمون أبو فاضل

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