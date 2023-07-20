وهاب يعتذر لأبو فاضل: "في خبز وملح"

بعد عودته الى استديو برنامج "صار الوقت"، علّق رئيس حزب التوحيد وئام وهاب على الإشكال الذي حصل في الخارج، متوجهاً بالإعتذار من الصحافي سيمون أبو فاضل.





وقال وهّاب: "في خبز وملح مع أبو فاضل وأنا أعتذر لكن لا يجوز التطاول بهذه الطريقة".

Advertisement