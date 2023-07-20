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لبنان

إفراج أو عد إفراج؟

Lebanon 24
20-07-2023 | 17:04
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لم يفرج أو لم تفرج المصارف أو مصرف لبنان بعد عن التعامل مع الصيغة المعدلة للتعميم رقم 158، والمرتبط بتعاميم أخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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