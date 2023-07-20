الطريف إلى درجة الهزل المضحك أن ثلاثة من المرشحين الجديدين للرئاسة الأولى، يتصرف مقربون منهم على أن المسألة قيد الحسم لهذا المرشح أو ذاك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement