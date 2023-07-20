27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ظمأ معرفي
Lebanon 24
20-07-2023
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعيش معظم أوساط النيابة المعنية لمحادثات المجموعة الخماسية حالة من الظمأ المعرفي في ما خص المسار الجديد، ونوعية الاجراءات المزمع اتخاذها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية
Lebanon 24
النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية
21/07/2023 06:15:20
21/07/2023 06:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب مصالح
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب مصالح
21/07/2023 06:15:20
21/07/2023 06:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ضو: من مسؤوليتنا ومن هذا الواقع الذي يفرض من قبل فريق يصر على فرض مرشحه للرئاسة أو الفراغ مستعملا كعادته سياسة التهديد والوعيد والفرض على كل اللبنانيين إرادته منفردًا
Lebanon 24
ضو: من مسؤوليتنا ومن هذا الواقع الذي يفرض من قبل فريق يصر على فرض مرشحه للرئاسة أو الفراغ مستعملا كعادته سياسة التهديد والوعيد والفرض على كل اللبنانيين إرادته منفردًا
21/07/2023 06:15:20
21/07/2023 06:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الصادق لـmtv: همّنا التعامل مع حزب الله كشركاء في السياسة وزمن الفرض انتهى والدور العسكري لإيران في المنطقة الى تراجع والمطلوب انتخاب رئيس اصلاحي للبنان اذا أردنا استثمارات عربية
Lebanon 24
الصادق لـmtv: همّنا التعامل مع حزب الله كشركاء في السياسة وزمن الفرض انتهى والدور العسكري لإيران في المنطقة الى تراجع والمطلوب انتخاب رئيس اصلاحي للبنان اذا أردنا استثمارات عربية
21/07/2023 06:15:20
21/07/2023 06:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سياسة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"صار الوقت" يتحول الى حلبة صراع.. وهاب يرمي الكوب بوجه ابو فاضل وعراك كبير في الاستديو (فيديو)
Lebanon 24
"صار الوقت" يتحول الى حلبة صراع.. وهاب يرمي الكوب بوجه ابو فاضل وعراك كبير في الاستديو (فيديو)
15:10 | 2023-07-20
20/07/2023 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا الإصابات التي تعرّض لها أبو فاضل بعد الإشكال مع وهّاب
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا الإصابات التي تعرّض لها أبو فاضل بعد الإشكال مع وهّاب
15:28 | 2023-07-20
20/07/2023 03:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الإشكال يتجدد خارج الاستديو.. هذا ما حصل أثناء مغادرة أبو فاضل (فيديو)
Lebanon 24
الإشكال يتجدد خارج الاستديو.. هذا ما حصل أثناء مغادرة أبو فاضل (فيديو)
16:17 | 2023-07-20
20/07/2023 04:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر مطاعمه... الشيف الشهير "بوراك" يُقاضي والده فما الذي جرى بينهما؟ (فيديو)
Lebanon 24
خسر مطاعمه... الشيف الشهير "بوراك" يُقاضي والده فما الذي جرى بينهما؟ (فيديو)
07:47 | 2023-07-20
20/07/2023 07:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت لـ67 درجة مئويّة.. تحذير عاجل لهؤلاء: الحرارة المرتفعة خطيرة جدّاً على حياتكم
Lebanon 24
وصلت لـ67 درجة مئويّة.. تحذير عاجل لهؤلاء: الحرارة المرتفعة خطيرة جدّاً على حياتكم
13:30 | 2023-07-20
20/07/2023 01:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:11 | 2023-07-20
غوتيريش: جدار إسرائيل يوتّر الجنوب.. وفرونِتسكا تُحذّر من استمرار الفراغ الرئاسي
22:14 | 2023-07-20
نواب الحاكم يتبنّون إجراءات تستعيد الطلب على الليرة.. ويتعهدون بتأجيل إلغاء "صيرفة"
22:16 | 2023-07-20
لودريان يستكمل مشاوراته قبل عودته إلى بيروت ولا نتائج لتدخُّل الدوحة لدى طهران
22:53 | 2023-07-20
موجات الحر مستمرة.. والحرارة تلامس درجات استثنائية اعتباراً من هذا التاريخ
22:32 | 2023-07-20
انتهاء مرحلة اللامبالاة وهذا هو التوجّه الأميركيّ بالملف اللبناني
22:31 | 2023-07-20
"التيار" بين المعارضة و"الحزب": أولويات تتجاوز الصفقات والمحاصصة
فيديو
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
21/07/2023 06:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
21/07/2023 06:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
21/07/2023 06:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact