تعيش معظم أوساط النيابة المعنية لمحادثات المجموعة الخماسية حالة من الظمأ المعرفي في ما خص المسار الجديد، ونوعية الاجراءات المزمع اتخاذها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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