27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حل جزئي لازمة" النافعة"
Lebanon 24
20-07-2023
|
22:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت ندى ايوب في" الاخبار": مضى أكثر من أسبوعٍ على توقّف العمل في هيئة إدارة السير ومصلحة تسجيل السيارات (النافعة) بعدما أوقفت شركة «إنكريبت» المُلتزمة بتقديم الخدمات المتصلة بالمكننة نظام التشغيل (البرنامج الإلكتروني) الخاص بالمصلحة، احتجاجاً على عدم تقاضيها متأخراتٍ بقيمة 59.8 مليون دولار تُطالب بها بالـ«فريش» دولار، ما حال دون قدرة الإدارة على الولوج إلى «السيستم» وإتمام المعاملات أو الاطّلاع على «الداتا».
Advertisement
وفيما لم يصدر أي موقفٍ رسمي من المعنيين بالقضية يضع المتضرّرة شؤونهم وأعمالهم في صورة ما يحصل، ومصير هذا المرفق العام، تُعقد اجتماعات بين الوكيلة القانونية لـ«إنكريبت» ومديرين من الشركة ورئيس مجلس إدارة «النافعة» بالوكالة محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس دائرة تسجيل السيارات العقيد علي طه، للتوصّل إلى حلٍّ يُرضي الشركة التي «تبتزّ» الدولة اللبنانية بحسب مصدرٍ مُتابع.
وبعدما رفضت «إنكريبت» عروضاً سابقة، يجري البحث حالياً في اقتراحٍ من جزءين. لـ«أنكريبت» في ذمّة «النافعة» 7.500 مليون دولار ثمن بضاعة عن عامي 2021 و2022، تقترح «النافعة» شطب المبلغ وأن تدفع لـ«انكريبت» فقط ما يتوجب عليه من ضريبة على الأرباح وضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وهو ما مجموعه 120 مليار ليرة، على دولار 15000 ليرة. بالمقابل، ومع استئناف العمل وحتى 24 أيلول تاريخ انتهاء العقد، تتقاضى «انكريبت» مستحقاتها وفقاً لدولار سعر منصة «صيرفة» وليس بالليرة اللبنانية، أي أن التسعيرة سترتفع على اللبنانيين. إلى هنا الطرفان متفقان، أما الخلاف فحول خصم نسبته 50% تطلبه «النافعة» على أسعار الخدمات، وهو ما ترفضه «انكريبت». بمعنى أن تسعيرة اللاصق الالكتروني على المواطن تصبح 3.5 دولار (وفق سعر صيرفة) عوضاً عن 7 دولارات، وتسعيرة رخصة القيادة 9 دولارات بدلاً من 18 وهكذا...
كما أن خلافاً آخر ينتظر حلّه، ففي العادة تعطي إدارة «النافعة» أمر مباشرة للشركة تحدد فيه كمية البضاعة المطلوب تأمينها من دفاتر السوق واللواصق الخ...، إلا أن رئيسة مجلس إدارة «النافعة» السابقة هدى سلوم، في العامين الماضيين أعطت أمرين مباشرة طلبت فيهما تأمين بضاعة بقيمة 30 مليار ليرة، من دون تحديد كمية البضاعة، وهو خطأ من سلوم. وفي حين تعتبر الإدارة الحالية لـ«النافعة» أن ما أمّنته «انكريبت» من بضاعة أقل مما كان عليها توفيره، وأن على الشركة الالتزام بتأمين الكمية الباقية، حتى بعد انتهاء عقدها مع المصلحة، لكن لغاية اليوم الشركة ترفض هذا الشق.
ووفق المصدر نفسه، تدرك «إنكريبت» أنّه ليس أمام إدارة «النافعة» من خيارات، فليس من السهل فسخ العقد معها وتحمّل التبعات القانونية لهكذا خطوة، وإن كانت واردة وفق معنيين، كما أنها غير جاهزة في الوقت الحالي للقيام بأعمال الشركة، لأسباب مرتبطة مباشرة بموظفي الهيئة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"صار الوقت" يتحول الى حلبة صراع.. وهاب يرمي الكوب بوجه ابو فاضل وعراك كبير في الاستديو (فيديو)
Lebanon 24
"صار الوقت" يتحول الى حلبة صراع.. وهاب يرمي الكوب بوجه ابو فاضل وعراك كبير في الاستديو (فيديو)
15:10 | 2023-07-20
20/07/2023 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا الإصابات التي تعرّض لها أبو فاضل بعد الإشكال مع وهّاب
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا الإصابات التي تعرّض لها أبو فاضل بعد الإشكال مع وهّاب
15:28 | 2023-07-20
20/07/2023 03:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الإشكال يتجدد خارج الاستديو.. هذا ما حصل أثناء مغادرة أبو فاضل (فيديو)
Lebanon 24
الإشكال يتجدد خارج الاستديو.. هذا ما حصل أثناء مغادرة أبو فاضل (فيديو)
16:17 | 2023-07-20
20/07/2023 04:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر مطاعمه... الشيف الشهير "بوراك" يُقاضي والده فما الذي جرى بينهما؟ (فيديو)
Lebanon 24
خسر مطاعمه... الشيف الشهير "بوراك" يُقاضي والده فما الذي جرى بينهما؟ (فيديو)
07:47 | 2023-07-20
20/07/2023 07:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت لـ67 درجة مئويّة.. تحذير عاجل لهؤلاء: الحرارة المرتفعة خطيرة جدّاً على حياتكم
Lebanon 24
وصلت لـ67 درجة مئويّة.. تحذير عاجل لهؤلاء: الحرارة المرتفعة خطيرة جدّاً على حياتكم
13:30 | 2023-07-20
20/07/2023 01:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:11 | 2023-07-20
غوتيريش: جدار إسرائيل يوتّر الجنوب.. وفرونِتسكا تُحذّر من استمرار الفراغ الرئاسي
22:14 | 2023-07-20
نواب الحاكم يتبنّون إجراءات تستعيد الطلب على الليرة.. ويتعهدون بتأجيل إلغاء "صيرفة"
22:16 | 2023-07-20
لودريان يستكمل مشاوراته قبل عودته إلى بيروت ولا نتائج لتدخُّل الدوحة لدى طهران
22:53 | 2023-07-20
موجات الحر مستمرة.. والحرارة تلامس درجات استثنائية اعتباراً من هذا التاريخ
22:32 | 2023-07-20
انتهاء مرحلة اللامبالاة وهذا هو التوجّه الأميركيّ بالملف اللبناني
22:31 | 2023-07-20
"التيار" بين المعارضة و"الحزب": أولويات تتجاوز الصفقات والمحاصصة
فيديو
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
21/07/2023 06:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
21/07/2023 06:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
21/07/2023 06:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact