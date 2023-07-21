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لبنان

في برقايل.. "مجرم" يغتصب طفلا والاجهزة الأمنية تتحرك

Lebanon 24
21-07-2023 | 00:13
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اقدم المدعو ”ه.أ.ض“ على اغتصاب طفل (١١ عاماً ) قرب احد المقاهي عند مفرق برقايل، في قضاء عكار، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور قد فتح مخفر العبدة تحقيقاً بالحادث. وافادت المعلومات أن الطفل قد نُقل إلى احد مستشفيات بيروت وهو من بلدة مشمش العكاريّة.
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