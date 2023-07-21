في برقايل.. "مجرم" يغتصب طفلا والاجهزة الأمنية تتحرك

اقدم المدعو ”ه.أ.ض“ على اغتصاب طفل (١١ عاماً ) قرب احد المقاهي عند مفرق برقايل، في قضاء عكار، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".



وعلى الفور قد فتح مخفر العبدة تحقيقاً بالحادث. وافادت المعلومات أن الطفل قد نُقل إلى احد مستشفيات بيروت وهو من بلدة مشمش العكاريّة.

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