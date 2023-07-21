توقيف شخصين في عكار.. اليكم جريمتهما

داهمت دوريّة من إستخبارات الجيش بلدة ببنين في عكّار واوقفت كل من "ه.أ“ و ”ح.أ“ بجرم تهريب مواطنين عبرَ البحر بطريقة غير شرعيّة.

وقد تم إحالتهما للقضاء المُختص لإجراء المُقتضى القانوني، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"

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