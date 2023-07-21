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لبنان

توقيف شخصين في عكار.. اليكم جريمتهما

Lebanon 24
21-07-2023 | 00:21
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داهمت دوريّة من إستخبارات الجيش بلدة ببنين في عكّار  واوقفت كل من "ه.أ“ و ”ح.أ“ بجرم تهريب مواطنين عبرَ البحر بطريقة غير شرعيّة.
وقد تم إحالتهما للقضاء المُختص لإجراء المُقتضى القانوني، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"
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