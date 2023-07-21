اطلاق نار في التبانة.. والاضرار مادية

Advertisement

اقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية على اطلاق النار بإتجاه محلات طراد في منطقة التبانه طرابلس بالقرب من مسجد الفاروق، ليفرا بعدها الى جهه مجهولة دون تسجيل اصابات في الارواح، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ولم تعرف اسباب اطلاق الرصاص.