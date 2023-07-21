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لبنان

اطلاق نار في التبانة.. والاضرار مادية

Lebanon 24
21-07-2023 | 00:32
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اقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية على اطلاق النار بإتجاه محلات طراد في منطقة التبانه طرابلس بالقرب من مسجد الفاروق، ليفرا بعدها الى جهه مجهولة دون تسجيل اصابات في الارواح، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ولم تعرف اسباب اطلاق الرصاص.
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