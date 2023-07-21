27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
موفد قطري إلى لبنان في الأيام المقبلة.. فهل وُضع "الاسمان" على جنب؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-07-2023
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما يجول السفير القطري ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي على المسؤولين في لبنان ونظرائه الدبلوماسيين مودعا قبيل انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، يبدو أن حراكا قطريا تجاه لبنان سيخرج إلى العلن مجددا وسط معلومات تفيد أن الوقت حان لتسليم قطر قيادة التسوية في لبنان، بعدما فشلت المساعي الفرنسية في إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية، وسط معلومات ليست مؤكدة أن المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان قد لا يأتي إلى بيروت الأسبوع المقبل، في حين تشير معطيات اخرى الى انه سيأتي من باب "رفع العتب".
Advertisement
مصادر سياسية مطلعة تشير إلى أن الدور القطري المرتقب لا يعني سوى أن الخماسية وضعت جانبا اسمي سليمان فرنجية وجهاد أزعور تمهيدا لبدء العد العكسي الممثل بالعمل من أجل إيصال قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى قصر بعبدا.
وفي هذا السياق تظن المصادر ان فرنسا باتت مكبلة اليدين رغم ان موفدها لودريان حاول خلال اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة شرح وجهة نظر باريس من الأزمة اللبنانية بناء على لقاءاته ومواقف الكتل السياسية اللبنانية وأهمية الحوار لتبديد المخاوف والهواجس، الا ان الموقف السعودي من الحوار ليس مرحبا بالحوار لأسباب عديدة يتصل معظمها بالخوف على هوية لبنان وعلى اتفاق الطائف نظرا إلى الاختلال في موازين القوى المحلية.
ومن هنا فإن الرياض عارضت الحوار بالصيغة الفرنسية وركزت في مداخلة موفدها نزار العلولا على ضرورة التشدد في السياسات ضد الطبقة السياسية من أجل تحفيزها على انتخاب رئيس للجمهورية. وفي السياق تقول المصادر ان هناك تفاهما اميركيا - سعوديا حول ضرورة الذهاب إلى فرض عقوبات على القوى السياسية من كل اطيافها إذا بقيت الأمور على حالها.
وعليه، تشير المصادر إلى أن اجتماع الخماسية خلص إلى تأكيد ضرورة انتخاب رئيس عبر الدعوة الى جلسات انتخابية، مع ترجيح المصادر أن يصل موفد قطري إلى لبنان في الأيام المقبلة حاملا معه الطرح القطري تجاه انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية وفق تسوية متكاملة تتصل بالحكومة والحاكمية وقيادة الجيش، خاصة وان الطرح القطري يحظى بدعم أميركي ومصري وعدم معارضة سعودية، وفضلا عن ان المواصفات المطروحة من قبل هذه الدول تنطبق عليه، كما تقول اوساط دبلوماسية.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"صار الوقت" يتحول الى حلبة صراع.. وهاب يرمي الكوب بوجه ابو فاضل وعراك كبير في الاستديو (فيديو)
Lebanon 24
"صار الوقت" يتحول الى حلبة صراع.. وهاب يرمي الكوب بوجه ابو فاضل وعراك كبير في الاستديو (فيديو)
15:10 | 2023-07-20
20/07/2023 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا الإصابات التي تعرّض لها أبو فاضل بعد الإشكال مع وهّاب
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا الإصابات التي تعرّض لها أبو فاضل بعد الإشكال مع وهّاب
15:28 | 2023-07-20
20/07/2023 03:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الإشكال يتجدد خارج الاستديو.. هذا ما حصل أثناء مغادرة أبو فاضل (فيديو)
Lebanon 24
الإشكال يتجدد خارج الاستديو.. هذا ما حصل أثناء مغادرة أبو فاضل (فيديو)
16:17 | 2023-07-20
20/07/2023 04:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر مطاعمه... الشيف الشهير "بوراك" يُقاضي والده فما الذي جرى بينهما؟ (فيديو)
Lebanon 24
خسر مطاعمه... الشيف الشهير "بوراك" يُقاضي والده فما الذي جرى بينهما؟ (فيديو)
07:47 | 2023-07-20
20/07/2023 07:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت لـ67 درجة مئويّة.. تحذير عاجل لهؤلاء: الحرارة المرتفعة خطيرة جدّاً على حياتكم
Lebanon 24
وصلت لـ67 درجة مئويّة.. تحذير عاجل لهؤلاء: الحرارة المرتفعة خطيرة جدّاً على حياتكم
13:30 | 2023-07-20
20/07/2023 01:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-07-21
خطة نواب الحاكم :تهرب من المسؤولية ورمي "كرة النار" إلى الحكومة والبرلمان
03:44 | 2023-07-21
بلبلة تطالُ مصرفاً في صور.. هل دخله مُودع وهدّد بتفجيره بـ"حزامٍ ناسف"؟
05:30 | 2023-07-21
خلال مُناسبة اجتماعية.. هكذا شُوهد فيديو إشكال وهاب - أبو فاضل!
05:14 | 2023-07-21
"تشبيح وعنترة"... الدائرة الاعلامية لـ"القوات" اعلنت تضامنها مع أبو فاضل
05:10 | 2023-07-21
آخر كلامٍ عن الوضع الأمنيّ.. ماذا كشف وزير الداخلية؟
05:00 | 2023-07-21
من خلال الحوار... هل يتنازل "حزب الله" عن فرنجيّة؟
فيديو
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
21/07/2023 12:31:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
21/07/2023 12:31:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
21/07/2023 12:31:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact