اجتماع أمني قريب "لضبط" الاعتداءات على المصارف

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لفت مصدر أمني بارز الى أن بعض القوى الأمنية المعنية تقوم "بالتهاون" كثيراً مع مَن يقتحمون المصارف، بغض النظر عن أحقية هذا العمل أو عدمه، إلا أنه يشكل رعبا وضررا للموظفين وقد يتسبب بأذى كبير لذلك فإن إجتماعا أمنيا تنسيقيا سوف يعقد في الساعات المقبلة من أجل وضع ضوابط صارمة لما يحصل من إعتداءات أمام المصارف وداخلها، خاصة وأن هذه الأعمال من شأنها أن تفرمل الموسم السياحي في لبنان والذي يعتبر الأفضل منذ سنوات، ويعيد المصارف الى الإجراءات الصارمة القديمة وهذا يؤثر على الوضع النقدي وسعر صرف الدولار خاصةً في هذه الفترة الدقيقة التي يمر فيها المصرف المركزي مع إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.يذكر ان جمعية المصارف اعلنت امس انها "تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وذلك بدءاً من صباح الجمعة وحتى إشعار آخر". ولفتت إلى أن "المصارف ستستمر بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة مؤقتة في حال الضرورة".