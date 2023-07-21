Advertisement

لبنان

حملة مبرمجة وهادفة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-07-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1089588-638255227384516432.jpg
Doc-P-1089588-638255227384516432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تزامن صدور بيان مجموعة الدول الخمس وما فيه من معطيات جديدة مع تنظيم حملة مبرمجة وممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي من قِبَل "الجيش الالكتروني" التابع لـ "التيار الوطني الحر" ضد قائد الجيش العماد جوزاف عون لغايات لم تعد خافية أهدافها  على أحد، خصوصًا بعدما أعطى رئيس "التيار" النائب جبران باسيل الضوء الأخضر لهذه الحملة، حيث ساق اتهامات ضد قيادة الجيش حول المخالفات، التي تحصل في المؤسسة العسكرية بالنسبة إلى التوظيفات العشوائية، التي تتمّ من خارج السياق القانوني، ومن دون موافقة وزير الدفاع الوطني، الذي تعود له حصريًا مثل هذه التوظيفات، التي يجب أن تتمّ وفق آليات الضرورة القصوى.
Advertisement
وفي اعتقاد بعض المراجع السياسية أن هذه الحملة "غير البريئة" تأتي في الوقت، الذي باتت حظوظ العماد عون الرئاسية متقدّمة، خصوصًا عشية عودة الموفد القطري إلى بيروت، مع ما يحمله من اقتراحات تؤيد الذهاب إلى "الخيار الرئاسي الثالث"، إذ أنه لم يعد سرًّا أن الدوحة تدعم وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية.    

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-07-21
03:44 | 2023-07-21
05:30 | 2023-07-21
05:14 | 2023-07-21
05:10 | 2023-07-21
05:00 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website