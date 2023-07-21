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لبنان

"نوّاب الحاكم" لن يستلموا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2023 | 02:15
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افادت مصادر مطلعة ان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ونواب الحاكم الاخرين، لن يستلموا مهام الحاكمية بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، الا في حال تحقيق شروطهم.
وتقول المصادر ان احدى اهم الشروط هي ان يكون النائب الاول او اي نائب سيستلم بالوكالة مهام حاكمية مصرف لبنان، لديه صلاحيات توازي صلاحيات الحاكم الاصيل.
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وترى المصادر ان نواب الحاكم يعتبرون ان عدم اعطائهم صلاحيات جدية سيؤدي الى فشلهم بشكل كامل والى عدم قدرتهم على السيطرة على سعر صرف الليرة ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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