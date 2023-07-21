التصعيد ضد السويد "من دون احتجاجات"

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قالت مصادر مطلعة إن الدعوة التي أعلن عنها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس، بالاعتصام امام المساجد اليوم تنديدا بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، لن تكون الاخيرة.وبحسب المصادر فإن "حزب الله" سيصعد خطواته الاعتراضية بشكل مستمر بالتوازي مع الاحتجاجات التي اعلن عنها في ايران ودول اخرى وذلك للوصول الى حملة شعبية كبيرة تندد بحرق القرآن.وترى المصادر انه من غير المتوقع ان تحصل احتجاجات منظمة قرب السفارة السويدية في المرحلة القليلة المقبلة، وهذا يعود الى تجنب حصول تطورات ميدانية غير محسوبة.