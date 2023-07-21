الانتخابات النيابية المُبكرة... ليست "قنبلة صوتية"

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في هذا المجال، أكد مصدر مطلع لـ "لبنان 24" ان "الانتخابات النيابية المبكرة واحدة من الحلول الجدية جدا التي من الممكن الوصول اليها، لاسيما ان بعض الاحصاءات غير الرسمية وغير المعلنة التي تم العمل عليها مؤخراً، أشارت الى إمكانية تحصيل بعض الجهات السياسية التقليدية مقاعد نيابية إضافية بفعل سوء أداء بعض الكتل النيابية الحالية لاسيما التغييرية منها".وأضاف المصدر "ان النظرة الى الطرح الذي سبق واعلن عنه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على أنه "قنبلة صوتية" لا أكثر، هي نظرة خاطئة، لكن هذا لا يعني ان طرح الانتخابات النيابية المبكرة سيكون سريعا، انما قد يترك كاحتمال أخير لتغيير المعادلة السلبية القائمة".