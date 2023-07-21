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لبنان

تحرك نيابي متوقع باتجاه البرلمان الأوروبي.. وهذا ما سيطلبونه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2023 | 03:15
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تستمر المواقف السياسية اللبنانية العالية اللهجة حيال ما صدر عن البرلمان الأوروبي لناحية الدعوة لإبقاء النازحين السوريين في لبنان. وفي هذا السياق لفت مصدر نيابي مطلع الى أن لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي بعدما أنجزت إجتماعاً نيابياً على بيانها الذي يعتبر بمثابة خارطة طريق لبداية التفاوض في حل هذا الملف، قررت بإجماع أعضائها، أن تتجه قريباً جداً الى البرلمان الأوروبي وستكون هذه الزيارة مخصصة لمناقشة ملف وحيد هو النزوح السوري.
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ولفت المصدر الى أن اللجنة سوف تركز على موقف لبنان الموحد، ولن تهادن أبداً الجهات البرلمانية الأوروبية في رغبتها بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وسوف تطلب من البرلمان حذف البند ١٣ من بيانه الأخير الذي يتحدث عن إبقاء النازحين السوريين في لبنان لأنه يخالف مقدمة الدستور اللبناني.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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