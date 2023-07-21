Advertisement

لبنان

في طرابلس.. مروجي مخدرات في قبصة مكتب مكافحة المخدرات

Lebanon 24
21-07-2023 | 01:59
A-
A+
Doc-P-1089607-638255273807388038.jpg
Doc-P-1089607-638255273807388038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نتيجة الرصد والمتابعة ورصد مروجي المخدرات تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدارت في طرابلس من توقيف المدعو "ح.ي" داخل منزله في انفه بعد مداهمة نفذتها الدورية حيث تم ضبط 234 كلغ من مادة الكوكايين موضبة داخل عدة مظاريف.
Advertisement

كما داهمت الدورية نفسها المدعو "خ.د" في منزله بمحلة التل - طرابلس ونتيجة تفتيش منزله ضبطت كميات من المخدرات من مادة الكوكايين وباز كوكايين وكريستال ماث بالاضافة الى الهيرويين و حشيشة الكيف.

احيل الموقوفان الى التحقيق مع المضبوطات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-07-21
03:44 | 2023-07-21
05:30 | 2023-07-21
05:14 | 2023-07-21
05:10 | 2023-07-21
05:00 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website