في طرابلس.. مروجي مخدرات في قبصة مكتب مكافحة المخدرات

Advertisement

نتيجة الرصد والمتابعة ورصد مروجي المخدرات تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدارت في طرابلس من توقيف المدعو "ح.ي" داخل منزله في انفه بعد مداهمة نفذتها الدورية حيث تم ضبط 234 كلغ من مادة الكوكايين موضبة داخل عدة مظاريف.كما داهمت الدورية نفسها المدعو "خ.د" في منزله بمحلة التل - طرابلس ونتيجة تفتيش منزله ضبطت كميات من المخدرات من مادة الكوكايين وباز كوكايين وكريستال ماث بالاضافة الى الهيرويين و حشيشة الكيف.احيل الموقوفان الى التحقيق مع المضبوطات.