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لبنان

طقس لبنان... الحرّ الشديد يستمر في عطلة نهاية الأسبوع

Lebanon 24
21-07-2023 | 02:07
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة وبقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها في الداخل.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان، ومن المتوقع أن يشتد تأثيرها من جديد اعتبارا من يوم الأحد مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها لتلامس ال41 درجة في الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية مما يزيد  من حدة الشعور بالحر.

تـحـذيـر: نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح  بين 24 و32 درجة مئوية في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة بخاصة خلال الفترة المسائية.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها في الداخل.
الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل اضافي على الجبال و في الداخل (بحيث تلامس ال41 درجة في الظل) و بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية أحيانا بخاصة خلال الفترة المسائية.
الإثنين:  غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل وارتفاعها بشكل بسيط على الساحل وفي المناطق الجبلية بخاصة جنوب البلاد، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر و ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 38 درجة. 

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية نهارا، جنوبية الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: متوسط اجمالا ، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55  و85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,43
-ساعة غروب الشمس: 19,46

 
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