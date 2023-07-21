ارتفاع صباحي بأسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 26 الف ليرة والبنزين 98 اوكتان 25 الف ليرة والمازوت 20 الف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز. واصبجت الاسعار كالآتي:بنزين 95 اوكتان : 1.679.000 ليرة.بنزين 98 اوكتان: 1.718.000 ليرة.مازوت: 1.464.000 ليرةغاز: 796.000 ليرة