بعد مشكل الأمس... نواب يتضامنون مع سيمون ابو فاضل

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وأعرب كل من أيوب والحاج، بحسب بيان، تضامنهما مع أبو فاضل، وأكدا أن "محاولات إسكات صوت الحق والحقيقة ستبوء بالفشل".



وأوضح البيان، أن النائب الحاج كان توجه فورا إلى مبنى mtv في النقاش للتضامن مع أبو فاضل والوقوف بجانبه. زار عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان غادة أيوب ورازي الحاج الصحافي سيمون أبو فاضل في منزله للتضامن معه بعد الإشكال الذي حصل بينه وبين النائب السابق وئام وهاب في برنامج "صار الوقت" عبر mtv وتعرضه للضرب من مرافقي وهاب.وأعرب كل من أيوب والحاج، بحسب بيان، تضامنهما مع أبو فاضل، وأكدا أن "محاولات إسكات صوت الحق والحقيقة ستبوء بالفشل".وأوضح البيان، أن النائب الحاج كان توجه فورا إلى مبنى mtv في النقاش للتضامن مع أبو فاضل والوقوف بجانبه.

وفي سياق متصل، غرّد النائب ياسين ياسين عبر حسابه على "تويتر":"كل التضامن مع سيمون أبو فاضل في وجه ثقافة البلطجة".

وغردت النائبة نجاة صليبا عبر حسابها على "تويتر":"إن التهجم الذي وقع في استديو صار الوقت غير مقبول في أي إطار مجتمعي أو سياسي. علينا احترام المعايير الأخلاقية، التي للأسف خسرنا الكثير منها مع هذه المنظومة وما زلنا! كل التعاطف والدعم للإعلامي سيمون أبو فاضل بعد التهجّم اللفظي والجسدي الذي تعرض له من وئام وهاب".

بدوره، غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على " تويتر": " عندما تضيق مساحة النقاش الإعلامي إلى حدّ الإهانة والإعتداء الجسدي تتثبّت حقيقةُ شخصيّةِ مأمورٍ يحاور ليوصل رسائل قمع وتهديد. نتضامن مع الصحافي سيمون أبو فاضل ونستنكر ما تعرّض له، في حقبة غابت عنها محاسبة المعتدين أو الفاسدين، مع أمل أن تعود في سباقٍ بين دولة الفوضى ودولة القانون".