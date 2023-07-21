بلال عبد الله: كل الخيارات المطروحة في ما يخص استحقاق حاكمية مصرف لبنان

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "كل الخيارات المطروحة في ما يخص استحقاق حاكمية مصرف لبنان، ستطال مداخيل موظفي القطاع العام والفئات الفقيرة والمهمشة وعيشها الكريم. من جديد، العقل اليميني المسيطر على مفاصل القرار المالي والنقدي ومن خلال وصفات صندوق النقد الدولي، سيهرب باتجاه المواطن العادي ومدخراته إذا وجدت. سنواجه".

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