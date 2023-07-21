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لبنان
ابراهيم الموسوي:تحت مسمى حرية الرأي والتعبير الغرب يعادي أمة بأكملها
Lebanon 24
21-07-2023
|
02:46
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غرد النائب إبراهيم الموسوي عبر حسابه على "تويتر": "يتحفوننا في الغرب المنافق جداً بالكلام عن قوانين تمنع خطاب الكراهية ويزعمون انهم يعاقبون من يفعل ذلك، ولكنهم وتحت مسمى حرية الرأي والتعبير يعادون أمة بأكملها، وينتهكون أقدس معتقداتها بتكرارهم السماح بحرق القرآن كما الحال في السويد. انه الحقد البغيض الذي لا يجلب الا الشر".
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